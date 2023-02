7 saatte 115 milyar TL’lik bağış: Yediden yetmişe birlikte güçlüyüz

Asrın deprem felaketinin yaralarını sarmak için önceki akşam düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası toplanan bağış miktarı ile tarihe geçti. Turkuvaz Medya Merkezi'nden gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurtiçi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzede vatandaşlarımız için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası toplandı. Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi. Eşine az rastlanır bir kardeşlik örneği sergilenen tarihi gece; iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu. Ekranların sevilen isimleri, Türkiye'ye canlı yayında bağış çağrısında bulundu.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor futbol kulüplerinin başkanları da programda bağış topladı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda vatandaşlardan gelen bağışlar ve dayanışma mesajları duygulandırdı. Çiftçi devletten aldığı mazot gübre desteğini, çoban sattığı koçun parasını, emekliler maaşını bağışladı. Kampanyanın en dikkat çeken yardımseverleri ise çocuklar oldu. Kumbaralar açıldı, biriken paralar depremzedelere bağışlandı. Küçük yüreklerin büyük fedakârlığı duygusal anlar yaşattı. İşte o çocuklardan bazıları:Rumeysa İncedağ, doğduğu günden beri annesinin onun adına biriktirdiği 100 bin lirayı bağışladı.ve Enes Yılmaz, okul harçlıklarından biriktirdikleri 500'er lirayı bağışladı.Özlem Tunca da, 9 yaşındaki oğlu Yakup Can'ın 800 lira forma parasını bağışladığını söyledi.İsmail Yılmaz, harçlık olarak biriktirdiği 400 lirayı, Burak Nizamlar 100 lirayı, Meral Budak 250 lirayı, İbrahim Urgun 300 lirayı, Harun Kondak 100 lirayı bağışladı.Uzunboy, 10 arkadaşıyla burs paraları olan 15 bin lirayı bağışladığını açıkladı. Öte yandan Simav'da 9 yaşındaki Eyüp Ensar Erkan, kumbarasında biriktirdiği 600 TL harçlığı depremzedelere teslim edilmek üzere İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. Ağrı'da 7 yaşındaki Mahir Yaltap kumbarasındaki harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleri için bağışladı. Kocaeli Gebze'de 7 yaşındaki Yusuf Ziya Kaya, babaannesinin altın yüzüğünü ve kumbarasındaki 182 TL parasını depremzedelere ulaştırılmak üzere okuldaki yardım komisyonuna teslim etti.Çekmeköy'de 6 yaşındaki Arif Hikmet Özkan, kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 600 lirayı Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışladı. Kendisi küçük yüreği büyük Arif Hikmet, "Oyun konsolu alacaktım ama deprem bölgesini görünce hemen bu parayı oradaki arkadaşlarıma göndermek istedim. Yalnız hissetmesinler. Onları çok seviyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi. Baba Ali Fuat Özkan ise, oğlunun yayını başladığı andan itibaren dikkatle izlediğini belirterek, "Gece saat 02.00'ye kadar dayanabildi. Sonunda uyuyakaldı. Depremden etkilenen çocuklar için 'Onları yalnız bırakmamalıyız' diyordu" dedi.AZİZ Mesut Şekergümüş (13) ile kardeşi Ela Hira Şekergümüş de (10) kampanyayı başından sonuna kadar izleyen ve bağış yapan çocuklardan oldu. Aziz Mesut 1200, Ela Hira ise biriktirdiği 800 lirayı bağışladı. Aziz Mesut Şekergümüş, "Depremden etkilenen kardeşlerimle futbol oynamak istiyorum. Yarın biz de depremzede olabiliriz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Biriz, hep beraberiz" derken, Ela Hira ise, "Kurtulan küçük bebekleri görünce çok mutlu oldum. Evsiz kalan bir sürü insan var ve bizim onlara sonuna kadar destek olmamız lazım" diye konuştu.TURKUVAZ Medya'nın ev sahipliği yaptığı "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasında bağış rekoruna imza atıldı. Türkiye'yi dün ekrana kilitleyen kampanya, sadece Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük kampanya olmakla kalmadı, dünyada bir kampanyada toplanan en büyük bağış rakamına ulaşılarak tarihe geçti. Almanya'da 2021'de meydana gelen büyük sel felaketinden sonra düzenlenen yardım kampanyasında 282.2 milyon euro toplanmıştı. Yapılan tüm bağışların kapsamı ise 584 milyon euroyu bulmuştu. Bu rakam, Almanya tarihindeki en yüksek yardım miktarı olarak kayıtlara geçmişti. Almanya'da tarihin en yüksek yardım kampanyası ise 862 milyon euro ile Ukrayna için yapılan kampanya oldu. Türkiye'de yapılan yardım kampanyasında toplanan rakam ise yaklaşık 5.7 milyar euro ile Almanya tarihinin en büyük yardım kampanyasını katbekat aştı. Cengiz PARLAYAN / DORTMUNDTürkiyeTek Yürek Kampanyası Ortak Yayını önceki akşam saat 20.00'de başladı, 7 saat sürdü. Ünlü dizi ve program yüzlerinden Burak Özçivit, Alişan, Hande Erçel, Esra Erol, Aslı Enver, Özge Özpirinçci, Murat Yıldırım, Cem Öğretir, İsmail Hacıoğlu, Seda Sayan, Sibel Can, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Ebru Gündeş, Erkan Petekkaya, Sedef Avcı, Doğa Rutkay ve Binnur Kaya stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara baktı. Yayın sırasında, telefonda bekleyen kişi sayısının 60-70 bine yakın olduğu aktarıldı. Gelen bağışlardan bazıları ünlü isimleri de ekran başındaki izleyicileri de duygulandırdı. İşte o bağışlardan bazıları:Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin lirayı afetzedelere bağışladığını açıkladı.Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin lirayı bağışladı.Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil" diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.Necmettin Kaya, zekât parası olan 15 bin lirayı bağışladı.Kampanyadaen yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı. Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı. Turkcell 3.5 milyar TL bağış yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı firmaların bağış rakamı 3.6 milyar TL olarak açıklandı.AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz" denildi.'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında en çok konuşulan isim ise Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın, 50 milyar TL bağışladığını duyurduğu komşusu galerici Hamit Duras oldu. Dudak uçuklatan bağış miktarı ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan otomotiv galerisi sahibi Duras, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını açıkladı. Duras, "Programı izlerken çok duygulandım. Program telefonuna ulaşamayınca komşum Mustafa Hoca'yı aradım, bağış yapacağımı söyledim. 50 bin lira demek isterken, eski parayla 50 milyar lira demişim. O da, 'Emin misin 50 milyar için' diye sordu, 'Eminim' dedim. Duygusal anımda, sıfırlar atılmadan önceki rakamı söylemişim. Arayan arayana... Telefonum kilitlendi. Durumu anlayıp tekrar aradık, 50 milyar değil 50 bin olduğunu bildirdim. 50 bin TL daha bağışlamaya karar verdim" dedi. Mustafa KAYA / SABAH