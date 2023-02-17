Afet bölgesindeki sokak hayvanlarına tırla mama!

Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Depremzedelerin yaşadığı temel ihtiyaç malzemeleriyle ilgili ihtiyaçlar da tırlarla yollandı, yollanıyor. Depremzedeler dışında deprem bölgelerindeki sokak hayvanları ise mama sıkıntısı yaşıyor. İçişleri Bakanlığı ise sokak hayvanlarını unutmadı.

AFET BÖLGESİNDEKİ SOKAK HAYVANLARINA MAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün afet bölgelerinde sokak hayvanları için her hafta bölgeye birer tır mama gönderilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise deprem bölgesindeki sokak hayvanları için mama talimatı veren Bakan Soylu'ya sosyal medyadan teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Dün İçişleri Bakanımız Soylu, depremden etkilenen tüm şehirlerdeki sokak hayvanları için her hafta birer tır mama getirilmesi talimatı verdi. Bütün canlılar için teşekkür ediyorum."