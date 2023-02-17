Beyoğlu Belediyesi depremzedeler için 200 konteyner ev kuruyor

HER GÜN 10 BİN DEPREMZEDEYE ÜÇ ÖĞÜN SICAK YEMEK VERİLİYOR

Beyoğlu Belediyesi, deprem bölgelerindeki çalışmalara 100 kişilik ekiple destek veriyor. 40 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi ile ikisi ambulans 8 araç arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 60 kişilik ekiple de depremzedelerin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde beş bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 3 yemek dağıtım merkezi kuran Beyoğlu Belediyesi her gün 10 bin depremzedeye üç öğün sıcak yemek ikramı yapıyor.



BÖLGEDEKİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İÇİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Belediye ekiplerince bölgede kurulan çamaşırhane, tuvaletler ve duş alanları da depremzedelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca depremzedelerin kaldığı 10 farklı noktaya telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik eşyaların şarj edilebilmesi amacıyla mobil şarj üniteleri kuruldu. Çalışmalarda depremden zarar gören çocuklar da unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Merkezde çocuklar için iki farklı noktada oyun grupları kurdu. Depremde zarar gören hayvanların tedavisi için bölgeye gönderilen Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen temizlik araçları da çöp toplama ve temizlik işlerine katkı sunuyor.