Stoltenberg ve Şerif’ten ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Külliye'de ayrı ayrı kabul etti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmede, Erdoğan'a ve Türk halkına deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.Pakistan Başbakanı Şerif de iki günlük Türkiye ziyaretine Erdoğan'la bir arayla gelerek başladı. Şerif, depremlerin yol açtığı can kayıpları ve hasar nedeniyle tüm Pakistan ulusu adına Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti. Şerif bugün de deprem bölgesini ziyaret edecek.Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İspanya Başbakanı Pendro Sanchez de dün Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletip yaralılara acil şifa dileğinde bulundular. Liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.BAŞKAN Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de kabul etti. Külliye'de yaklaşık bir saat süren görüşmede, asrın felaketi sonrası alınan tedbirler ile muhalefetin seçimi siyasi istismar aracı haline dönüştürmesi ele alındı.