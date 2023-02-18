Danıştay saldırganı çöp poşetiyle intihar etti

HakimMustafa Yücel Özbilgin'in öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Danıştay 2. Dairesi'ne 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faili Alparslan Arslan, cezaevinde ölü bulundu. Arslan'ın Maltepe Cezaevi'ndeki tek kişilik koğuşunda çöp poşetlerini ilmek yaparak kendisini kapıya astığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Arslan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi sonrasında Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi'nde, baba İdris Arslan'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedildi. "Ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezası sonrası Maltepe Cezaevi'ne konulan Arslan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördükten sonra tekrar cezaevine gönderilmişti.