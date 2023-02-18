Devletin sıcaklığını sırtımda hissettim

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenince inanamadığını anlatan baba Ali Avcı, "O enkazı gördükten sonra oğlumun oradan sağ çıkabileceğine hiç ihtimal vermemiştim. Artık umudumu yitirmiş vaziyetteydim. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım. Gerçekten bir mucize oldu ve Allah oğlumu ikinci kez bana verdi. Devletin sıcaklığını, Hatay Vali yardımcısının eliyle sırtımda hissettim. Oğlumu tekrar bana verdiler. İsmini bilmiyorum ama ahdim olsun gidip onun ellerinden öpeceğim" dedi.BABA Mehmet Boyraz "Oğlum Mehmet Ali'nin hayatta olduğuna ümidim vardı. Askerini, polisini, kameramanını, operatörünü, nakliyecisini hepsini öpüyorum. Allah herkesten razı olsun. İlk günden beri hiç kimse yalnız bırakmadı" dedi.