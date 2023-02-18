KADEM’in depremzedelere yardımları sürüyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için başlattığı seferberlik devam ediyor. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başkan yardımcıları ve yönetimden bir ekiple bölgeye giderek, depremzedeleri ziyaret ettiler.KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Üye ve gönüllülerimizin çok büyük gayretleriyle ciddi yardımları bölgeye ulaştırırken, bir yandan da kadınların ve çocukların özel ihtiyaçlarına dönük gezici kadın destek merkezleri oluşturmaya başladık" dedi.Gümrükçüoğlu, şimdiye dek toplanan yaklaşık 12 milyon lira ile 4 tır temel gıda, 2 tır su, 3 tanker yakıt, 2 tır çocuk bezi, bebek bisküvisi, ıslak mendil, kadın hijyen kiti, 3 bin 500 battaniye, 8 bin atkı, bere, eldiven, 25 bin hijyen kiti, 5 bin yağmurluk, 65 bin kişilik kadın, erkek ve çocuk iç çamaşırı, 22 bin kadın, erkek ve çocuk termal takımı, bin PowerBank, 2 bin eşarp /şal, 250 piknik tüpü, 30 bin çorap, 110 çadır ve 110 sobayı bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti. Depremden etkilenenler için psiko-sosyal destek anlamında bir yol haritası çıkardıklarını bildiren Gümrükçüoğlu, psikolojik ilk yardım çalışmalarını gönüllülerin de katılımıyla genişletmeyi planladıkları bilgisini verdi.