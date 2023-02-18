Kızını doya doya kokladı

Mustafa Avcı ambulansla sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doğum için gittiği hastanede 5 Şubat'ta saat 23.50'de kızı Almila'yı dünyaya getiren Bilge Şahinkaya Avcı (28), depremin ilk anlarında bulunduğu blokun hasar görmemesi sayesinde binadan çıkmayı başardı. Kantine su almaya giden eşi ise enkaz altında kaldı. Depremin 261. saatinde eşinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan Avcı, dün kocasını hastanede 12 günlük bebeğiyle ziyaret ederek hasret giderdi. Kızını öpüp koklayan Mustafa Avcı, "Yeniden doğmuş gibiyim" derken Bilge Şahinkaya Avcı "Hâlâ yaşadığına inanamıyoruz. Çok şükür Allah onu bize bağışladı. Eşimi hayatta tutan bebeğimizdi. Adını Almila koymuştuk ama bir diğer adı da Mucize olabilir" diye konuştu. AA