Türk STK’lar 125 € milyon topladı

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan ve dünyanın birçok noktasında temsilcilikleri bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İGMG, Hasene, Türk Federasyon ve Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük STK'ların topladığı bağışların tutarı 125 milyon euro'yu geçti. 37 ülkede 53 ayrı bölgede faaliyet gösteren UİD, en çok yardımı toplayan kuruluş oldu. UİD Başkan Yardımcısı Osman Gökalp, bugüne kadar toplanan miktarın 100 milyon euro'yu aştığını bildirdi. Gökalp, paraların AFAD'a bağışlandığını açıkladı. Almanya'da 900'den fazla cami derneği ile en büyük STK olan DİTİB'in başlattığı kampanya da 20 milyon euro'yu geçti. Hasene'nin kampanyası ise 5 milyon euro'yu aştı.