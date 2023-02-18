Vicdansızlar

Depremden hasar gören evlerinden kalan eşyalarını alıp başka yere gitmek isteyenlerin taşınma telaşı başladı. Üst katlara asansörlü nakliye sistemiyle ulaşmak zorunda olan vatandaşlar fiyatlarda fırsatçılık yapıldığından şikâyet etti.Afetzedelerden Ramazan Özkan, "Köye gitmeyi düşünüyoruz. Burada bakalım ne olacak, arsamız var, dükkânımız var. Bir yerde bir şeyler yapıp kalacağız mecbur. Ya da başka bir şehre gideceksin. Ev bulamıyorsun. Antep'te 5-6 bin diyorlar. Mersin'i aradık aynısı. 9 bin lira isteyen kaba eşya indiririm diyor. Yere bırakır giderim diyor, arabasına bile koymuyor. Belli ki fırsatçılık var" dedi. Nakliye işi yapan Abdurrahman Şahin ise fiyat artışını kabul etti ancak yüzde 100'e varan artışların olmadığını savundu. Firma temsilcileri riskli alanda çalıştıracak eleman bulamadıklarını, bulduklarının da yüksek fiyat talep ettiğini belirterek "Fahiş fiyat değil. Daha önce 4 bin liraya taşıdığımız eşyayı 5 bin liraya taşıyoruz" sözleriyle kendilerini savundular. AA