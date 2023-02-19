‘Türkiye Tek Yürek’ bağışlarıyla 170 bin daire yapılabilir

Depremin yaralarının sarılması için geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin de katılımıyla televizyonların ortak yayınıyla düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında 115 milyar lirayı aşan bağış toplandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Koman, toplanan 115 milyar lira ile kaybedilen yapıların yüzde 30'unun yeniden inşa edilebileceğini söyledi. Koman, "Konut türü bir yapının metrekare maliyeti 6 bin 850 liradan hesap edilirse 100 metrekarelik bir konut yaptığımızı var sayalım; buna göre yaklaşık 170 bin daire yapılabilir. Bir binada 10 daire düşünürsek toplamda 17 bin bina yapılabilir. Depremde toplam 60 bin yıkılan ve ağır hasarlı yapı olduğunu biliyoruz. Kaybedilen binaların yaklaşık yüzde 30'unu bu bağışlarla karşılayabiliriz" dedi. Türkiye'de riskli yapı stokunun fazla olduğunu anlatan Koman, "İstanbul'da 1999 yılı öncesi tüm binalarda güçlendirme kampanyası başlatılması gerekiyor" diye konuştu.