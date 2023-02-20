Cemevi soruşturması tamamlandı: 2 bin TL için saldırdılar

İstanbul'da Alevi Vakıflar Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik 2 kişinin gerçekleştiridiği saldırı ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında ise iddianame hazırlandı. Sarıtaş'ı darp eden şüphelilerin Ahmet Yıldız ve Serkan Gençağ olduğunun tespit edildiği ancak bu isimleri başkalarının azmettirdiği yönünde değerlendirme yapıldığı anlatılan iddianamede 13 ismin daha ifadesinin alındığı aktarıldı. Olaydan bir ay önce Kartal Cemevi Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev alan şüpheli Naki Demir'in dosyadaki başka bir şüpheli Murat Diyarbakırlı ile oturduğu sırada Sarıtaş'ın vakıf yönetiminde usulsüzlükler yaptığını ve evli bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia ederek kendisinin başkan olması gerektiğini söylediği anlatıldı. Bunun için başkan Sarıtaş'a gözdağı vereceğini de konuştuğu anlatılan iddianamede, bu konuşma üzerine Diyarbakırlı'nın çevresine bakacağını söyleyip diğer şüphelilerle iletişime geçtiği ve saldırının temellerinin bu şekilde atıldığı kaydedildi. İddianamede, yönlendirmeler sonucu Ahmet Yıldız ile Serkan Gençağ'ın Selami Sarıtaş'a 2 bin-2 bin 500 lira civarı para karşılığında saldırdığı anlatıldı. Naki Demir'in de aralarında bulunduğu 3 azmettirici ve saldırgan Ahmet Yıldız'ın 1'er yıla kadar, firari saldırgan Serkan Gençağ'ın ise 3 yıl 4 aya kadar hapisi istendi.