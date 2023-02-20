Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.2.2023 12:10 Son Güncelleme: 20.2.2023 12:29

SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını il il açıkladı. Özer, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitimin başlamayacağını da sözlerine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, asrın en büyük felaketi sonrası eğitime ara verilen iller ile ilgili açıklama yaptı. Özer, il il okulların açılış tarihini açıkladı.

GAZİANTEP VE OSMANİYE'DE 13 MART'TA AÇILACAK

Buna göre; Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

HATAY, ADIYAMAN, MALATYA VE MARAŞ'TA 27 MART'TA AÇILACAK

Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." derken, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

SAĞLAM OLMAYAN YAPILARDA EĞİTİME İZİN YOK

Özer, sağlam olmayan hiçbir yapıda eğitime devam edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
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