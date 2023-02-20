SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!

HATAY, ADIYAMAN, MALATYA VE MARAŞ'TA 27 MART'TA AÇILACAK

Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." derken, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.