Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan konteyner kentteki depremzedelere ziyaret! Kalyon Holding 12 günde tamamlayıp teslim etmişti
Giriş Tarihi: 21.2.2023 20:00 Son Güncelleme: 21.2.2023 20:00

Başkan Erdoğan'dan konteyner kentteki depremzedelere ziyaret! Kalyon Holding 12 günde tamamlayıp teslim etmişti

Kalyon Holding tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için yapılan 3 bin kişilik konteyner kent hizmete sunuldu. Deprem bölgesine ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremzedelerin yerleştirildiği konteyner kente ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan’dan konteyner kentteki depremzedelere ziyaret! Kalyon Holding 12 günde tamamlayıp teslim etmişti

Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde tamamlayıp AFAD'a devretti.

KONTEYNER KENTTE YAŞAM BAŞLADI

Anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar sosyal donatı alanlarının yapıldığı konteyner kentte yaşam başladı.Depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler, AFAD görevlileri tarafından otobüslerle getirilerek konteynerlere yerleştirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ DEPREM BÖLGESİNDE

Deprem bölgesine ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'e geldi.

KONTEYNER KENTE ZİYARET

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte İslahiye ilçesinde depremzedelerin yaralarını sarmak için yapılan konteyner kente ziyarette bulundu.

Depremzedeler için düzenlenen 2, 4, 6 ve 8 kişilik konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, ranza ve yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

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Başkan Erdoğan'dan konteyner kentteki depremzedelere ziyaret! Kalyon Holding 12 günde tamamlayıp teslim etmişti
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