Başkan Erdoğan’dan konteyner kentteki depremzedelere ziyaret! Kalyon Holding 12 günde tamamlayıp teslim etmişti

Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde tamamlayıp AFAD'a devretti.
KONTEYNER KENTTE YAŞAM BAŞLADI
Anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar sosyal donatı alanlarının yapıldığı konteyner kentte yaşam başladı.Depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler, AFAD görevlileri tarafından otobüslerle getirilerek konteynerlere yerleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ DEPREM BÖLGESİNDE
Deprem bölgesine ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'e geldi.
KONTEYNER KENTE ZİYARET
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte İslahiye ilçesinde depremzedelerin yaralarını sarmak için yapılan konteyner kente ziyarette bulundu.
Depremzedeler için düzenlenen 2, 4, 6 ve 8 kişilik konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, ranza ve yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.