CHP işten çıkardı AK Parti sahip çıktı

CHP'liAydın Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksinde cankurtaranlık yapan Gürkan Can, depremin ardından 6 Şubat günü, valilik izniyle AFAD görevlisi olarak bölgeye gitti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Can, 13 Şubat'ta geri döndüğünde, 7 Şubat günü gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendi. SABAH, bu vicdanları kanatan kararı, önceki gün Türkiye'nin gündemine taşıdı.Haberin ardından ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Aydın Milletvekili Mustafa Savaş harekete geçti. Görüşme sonrasında AFAD gönüllüsü Gürkan Can, AK Partili Köşk Belediyesi'nde işe başladı. Belediye Başkanı Nuri Güler, Can'ı sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.