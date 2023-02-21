CHP’li Lütfü Savaş ’Afrika Prensi’ olarak ağırlamıştı! Gerçek ortaya çıktı: Freedom Jacob Ceasar kimdir

Kahramanmraş merkezli deprem 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Depremin ardından hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda yardım deprem bölgelerine gönderildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak, Afrika Prensi'nin geldiğini duyurmuştu.