Deprem bölgelerine “Gönüllü” gittiler… İstanbul’dan 10 emniyet müdürü var

Deprem bölgelerine 40 TIR yardım malzemesi gönderen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün iki bin 700 personeli "Gönüllü" olarak deprem bölgelerine gönderildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde görev yapan 10 emniyet müdürü de arama ve kurtarma çalışmaları ile asayiş ve güvenlik konularının koordinasyonu için yine "Gönüllü" olarak deprem bölgelerine gönderildi.

İstanbul Emniyeti'nden 70 araç da deprem bölgelerine götürüldü. "Gönüllü" olarak deprem bölgelerine gitmek üzere dilekçe veren personellerin arasında ilerleyen dönemlerde değişim yapılacağı ve sayının artacağı ifade edildi. Arama ve kurtarma çalışmaları dışında afetzedelerin yaralarını sarabilmek için gönüllü olarak deprem bölgelerine giden ve acılarını paylaşan İstanbul Polisi; nakdi yardım kampanyasında toplanan beş milyon liralık bağışı da depremzedeler için göndermişti.