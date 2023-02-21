Hataylı can başkan mal derdine düştü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi. Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent Apartmanı'na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı. İtfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiğini gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı.Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı. Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent Apartmanı'nın 5'inci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi. Yaşananları anbean kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent Apartmanı No: 14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Biz burada kurtarma yaparken bunlar mal derdine düşüyorlar" dedi. Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü, çantaları alan kişiye de "Ne aldınız?" sorusuna "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.