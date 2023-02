Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri birlikte ziyaret etti. Merkez ilçe Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli Senegal, Azerbaycan, Meksika gibi ülkelerin de aralarında bulunduğun yerli ve yabancı ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Depremzede vatandaşların acılarını paylaşan, isteklerini dinleyen iki lider, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Bu afet Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğu gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Dünyada eşi benzeri yok. Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için güzellikleriyle birlikte zorluklarını da kabulleniyoruz. Bu coğrafyanın emanetinin son bin yıldır sahibi olmakla gurur duyuyoruz. Bu aşkla kimi zaman dışarıdan gelen istilacılara, kimi zaman içeriden zuhur eden bozgunculara, kimi zaman insan iradesini aşan tabiat felaketlerine karşı vatanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız.Haçlı seferlerine, Moğol akınlarına, asırlar boyunca yaşadığımız nice siyasi ve sosyal çalkantılara, son iki asrımızda da dört bir yanımızdan gelen saldırılara inançla, cesaretle, sabırla hep karşı koyduk. Millet olarak kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak için canımız dahil hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Bu yıl ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımızı Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığmız milli mücadelemizle vatanımıza ebediyen sahip çıkma irademizi tüm dünyaya tekrar gösterdik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca da demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü.Başkan Erdoğan, Hatay'da depremzedeler için alınan bazı sosyal ve ekonomik destek kararlarını da açıkladı.20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.Deprem bölgesindeki çiftçilerimize toplam tutarı 2.8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz. Depremde zarar gören çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkânı getirdik.Deprem bölgesindeki illerde İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttikAğır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankası'na olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız.Türbe, cami, kilise, havra gibi depremden zarar gören yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz. Amacımız 1 yıl içinde kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır.Kamu bankaları, vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor. 11 ildeki vergi borçları temmuz ayına ötelendi.SARSINTININ sebep olduğu yıkıma, çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince depremden sonraki ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm kurumlarımızı, belediyelerimizi harekete geçirdik.Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını kampanyalarla, davalarla engelleyenlerin bugün yol açtığı felaket herkese ibret teşkil etmiştir ve etmelidir. İdeolojik saplantılar, basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabaları artık son bulsun.Havalimanımızı 1 hafta içerisinde insani yardım uçaklarına ve yolcu uçuşlarına açtık. Ancak, ana muhalefetin başındaki zat, Hatay Havalimanı'nı da kendi belediyelerinin onardığını söyledi. Bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Ya haddini bil! Bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum sustum. Bulunduğum makam beni susmaya icbar etti. Dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkanvekilimi oraya gönderdim, yerinde git gör diye. Zira oranın yapılması döneminde Binali Bey bakandı. Ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Orada böyle belediyenin gelip de orayı imar etmesi söz konusu değil. Ama yalan bunlarda diz boyu. Nitekim, isim vereceğim. İstanbul Havalimanı ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti. İşin aslıDeprem bölgesinde halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'üb uldu. Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.Şehirlerimızin tamamını en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. 'Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Güçlendirme değil hepsi sıfırdan zemin artı üç, 4 şeklinde yapılacak. Ülkemizin önde gelen şehir plancılarını harekete geçirdik. Yerleşimi ovalardan dağlara doğru kaydıracağız.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, Süryani Kadim Kilisesi Patriği Moran Mor İğnatios Afrem II, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metroplolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile görüştü.BİN yıldır bu vatan topraklarında ne yaşarsak yaşayalım asla teslim olmadık, asla vazgeçmedik, asla umutsuzluğa kapılmadık. Bu depremleri işte bu uzun ve meşakkatli yürüyüşün acı bir sayfası olarak kalplerimize ve milli hafızamıza nakşettik. Şu anda aramızda yakınlarını, akrabasını kaybeden nice kardeşlerim var. Hepinizin başı sağ olsun.Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evvelallah kimsenin gücü yetmez.BaşkanErdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kentte ilgililerden bilgi alan Erdoğan, "Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin, artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum" dedi. Depremzedelere, "Gerek hane, gerek birey, gerek işletme bazında yaptığımız her yardım, sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır, mutlaka istifade etmelisiniz" diye seslenen Erdoğan, "Depremin canımızı yaktığı, canlarımızı aldığı, evlerimizi yıktığı doğrudur ama bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz" ifadesini kullandı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, vefat edenler için "Fatiha" okudu. Konteyner evlerdeki vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi.MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümetin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını söyledi. Bahçeli, "Cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum" dedi.