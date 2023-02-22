1999’da devlet yoktu ilaçları bile biz verdik

Asrın felaketinde yaraları saran Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, 1999 Büyük Marmara Depremi'nde de yaraları sardı. O doktorlar SABAH'a konuştu. İşte ülkemizdeki iki felakette de görevlerinin başında olan o doktorların anlattıkları:Prof. Dr. Recep Demirhan; "Hastanemize getirilen 361 hastanın 317'sini teşhis ve tedavi sürecini tamamlayarak taburcu ettik. 44 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Bu hastalardan da 12'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 1999 Marmara Depremi'nde de aynı hastanede acilden sorumlu başhekim yardımcısı ve göğüs cerrahisi uzmanıydım. O dönemde, 699 yaralı depremzede hastanemize getirildi. O dönem ne hastane, afet planı, ne hangi hastanın nerden geldiği, ne AFAD, ne UMKE, ne triyaj yani acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi, ne yeterli sayıda doktor ve hemşire vardı. Organizasyon oldukça kötüydü. Hatta ilaç ve tıbbi malzememiz bile yoktu. İlaç lazımdı ancak gerekli ilaçlar hastanemiz eczanelerinde bulunmuyordu. Hastane dışındaki eczanelerden ilaç alabilmek için rahmetli babamdan para istedim. Baba parasıyla hastanemize gerekli olan ilaçların bir kısmı temin edildi. O yıllarda üst kurumlara ulaşabilmek kolay ve mümkün değildi. O depremzedeleri çok büyük güçlüklerle, kendi imkânlarımızla tedavi edebildik. Ancak şu anda sağlıkta dönüşüm programı ile her türlü ilaç, tıbbi malzeme ve destek malzemeleri hastanelerimizde mevcuttur. 1999'da hastaların nerede hangi hastanede oldukları dahi bilinmiyordu. Şimdi bakıyorsunuz e-nabız sistemine hastanın bilgileri yüklenmiş."Prof. Dr. Necdet Sağlam: 1999 Büyük Marmara Depremi'nde Adapazarı'nda ortopedi asistanıydım. Şimdi de İskenderun'da görevlendirildim. Hastanemizden bir ekip ilk gün Reyhanlı'ya, diğer bir ekip Kahramanmaraş'a gitti. O bölgelerde ilk günden itibaren ameliyatlara yardımcı oldular. Tüm organizasyonlar yapılıyor."