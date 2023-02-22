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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:30

İstanbul 2 Nolu Baro yönetiminden duyarlı karar: Depremzedelerden ücret alınmasın

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremin izlerini ülkece seferber olup silmeye çalıştığımız bugünlerde duyarlı bir karar da İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı’ndan geldi. Baro Yönetim Kurulu, deprem bölgesinde zarar görmüş vatandaşlardan, baro üyelerince avukatlık ücreti alınmayacağını ve karşı tarafa hükmedilen vekalet ücretinin de yaşanan felaket nedeniyle geride kalan yetim çocuklara bağışlanacağını duyurdu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul 2 Nolu Baro yönetiminden duyarlı karar: Depremzedelerden ücret alınmasın

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli çifte deprem felaketinin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. Yaklaşık 11 ilin vurduğu depremde zor günlerden geçen binlerce vatandaşın yardımına ülkenin dört bir yerinden kadını erkeği, genci yaşlısı herkes koştu.

DEPREMZEDE VATANDAŞLAR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Ülkenin geçtiği bu zorlu sınavda depremzedeleri düşünen İstanbul Barosu da harekete geçti. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı, verdiği bir kararla çok duyarlı bir karara imza attı. Baro yönetiminin aldığı kararda, deprem felaketinde maddi manevi zarar görmüş vatandaşlardan baro üyelerince avukatlık ücreti alınmayacağı, işlemlerinin baroya kayıtlı avukatlarca ücretsiz olarak yürütüleceği açıklandı.

"VEKALET ÜCRETLERİ YETİM ÇOCUKLARA BAĞIŞLANSIN"

Ayrıca asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremde zarar görmüş çocuklar da baronun kararında yer aldı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı aynı zamanda depremde anne babasını kaybeden yetim çocukları da unutmadı. Baro yönetimi, üye avukatların aldıkları vekalet ücretlerinin de yaşanan bu korkunç felaket sebebiyle geride kalan yetim çocuklara bağışlanması yönünde bir tavsiye kararı aldı.

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İstanbul 2 Nolu Baro yönetiminden duyarlı karar: Depremzedelerden ücret alınmasın
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