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Giriş Tarihi: 22.2.2023 19:06 Son Güncelleme: 22.2.2023 19:08

Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Aleyna ile birlikte 5 hastanın daha durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, enkazdan çıkarılınca telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletip ziyaret edeceğini söylemişti. Aleyna, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin kendisine iyi hissettirdiğini ve gurur duyduğunu söyledi.

Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan’ın ziyareti iyi hissettirdi

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez,kendisnize ziyaret sözü veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde ziyaret edildi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ambulans uçak ile Ankara'ya getirilmişti.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ İYİ HİSSETTİRDİ"

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrasında yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, "Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise, "Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti

Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.



"RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN KIZIM"

Enkazdan çıkarıldıktan sonra telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını vermişti. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel.

Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etmişti.

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Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi
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