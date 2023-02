TOKİ konutlarının önemini gördük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgelerini ziyaret turunda Hatay ve Kahramanmaraş'tan sonra dün de Osmaniye ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Kentteki AFAD Genel Merkezi'nde konuşan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi:Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlere biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları 6 Şubat'ta maruz kaldığımız deprem felaketini karada meydana gelen en büyük deprem olarak tespit etti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz.TOKİ vasıtaları ile yürütülen toplu konutların önemini gördük. Tek bir TOKİ konutu bile hamdolsun yıkılmadı. Çeşitli engellemelere rağmen kentsel dönüşümü yaptığımız yerlerdeki insanlarımız bize teşekkür ediyor. Bu başarıyı deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkemize yaymayı hedefliyoruz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde önemli açıklamalar yaptı: "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz."Marmara Depremi sonrası attığımız adımların ne kadar isabetli ve doğru olduğunu test etmiş olduk. Adana'da biri çıkmış "Biz kentsel dönüşüme karşıyız" diyor. Kim bu, CHP'den bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Bize yeni bedel ödetmeyin. Bu dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Huzurlu uyumamız için bunu yapmamız lazım.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin ardından Kalyon Holding tarafından İslahiye'de 12 günde tamamlanarak AFAD'a teslim edilen 3 bin kişilik konteyner kenti ziyaret etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından karşılanan Erdoğan ile Bahçeli, çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve depremzede bir aileye misafir oldu.Aile ile görüşen Erdoğan, çocukları sevdi. Erdoğan, İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ise "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 297 olmak üzere toplam 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın (bugün) başlıyor" dedi.Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek Türkiye düşmanlığı yapanlara asla fırsat vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemelerine müsaade etmeyin. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmadıysak depremzedelerin de yanında olacağız. İhmali olan varsa hesabını sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.Muhalefetdevlet yok diyor. Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Devlet ilk andan itibaren vatandaşın imdadına koştu. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi! 2.5 milyon insana bu Kızılay sıcak yemeğini ulaştırıyor. Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil.