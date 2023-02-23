Bayraktar çifti Şanlıurfa’da

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası
bölgede yardım çalışmalarını
aralıksız sürdüren
Baykar Yönetim Kurulu
Başkanı ve Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar ve eşi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Şanlıurfa'ya geldi.
Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 ildeki vatandaşlara yaptıkları yardımları bölgede bizzat yöneten ve denetleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar dün geldikleri Şanlıurfa'da depremden etkilenen aileleri kaldıkları AFAD çadırlarında ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ziyarete ilişkin fotoğrafları "Geçmiş olsun Şanlıurfa" notuyla paylaştı. Baykar tarafından bugüne kadar deprem bölgesine gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım TIR'ı gönderildi.