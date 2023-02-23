Bayraktar çifti Şanlıurfa’da

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasıbölgede yardım çalışmalarınıaralıksız sürdürenBaykar Yönetim KuruluBaşkanı ve Teknoloji LideriSelçuk Bayraktar ve eşiSümeyye Erdoğan BayraktarŞanlıurfa'ya geldi.Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 ildeki vatandaşlara yaptıkları yardımları bölgede bizzat yöneten ve denetleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar dün geldikleri Şanlıurfa'da depremden etkilenen aileleri kaldıkları AFAD çadırlarında ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ziyarete ilişkin fotoğrafları "Geçmiş olsun Şanlıurfa" notuyla paylaştı. Baykar tarafından bugüne kadar deprem bölgesine gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım TIR'ı gönderildi.