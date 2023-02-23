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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Bayraktar çifti Şanlıurfa’da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bayraktar çifti Şanlıurfa’da
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'ya geldi.



Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 ildeki vatandaşlara yaptıkları yardımları bölgede bizzat yöneten ve denetleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar dün geldikleri Şanlıurfa'da depremden etkilenen aileleri kaldıkları AFAD çadırlarında ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ziyarete ilişkin fotoğrafları "Geçmiş olsun Şanlıurfa" notuyla paylaştı. Baykar tarafından bugüne kadar deprem bölgesine gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım TIR'ı gönderildi.
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Bayraktar çifti Şanlıurfa’da
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