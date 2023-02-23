Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Birlik ve beraberlikle zor günleri aşacağız

Kalyon Holding'in Gaziantep İslahiye'de yapımını tamamladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent, depremzede vatandaşların kullanımına açıldı.Kalyon Holding'den yapılan açıklamaya göre, 500 konteynerin bulunduğu ve 10 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilen Kalyon Konteyner Kent, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatıldı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım için tüm imkânlarını seferber eden holding, Gaziantep İslahiye'de yapımına 10 gün önce 52 bin metrekarelik alanda başladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çok sayıda bakanın ziyaret ettiği Kalyon Konteyner Kent'e, AFAD'ın koordinasyonu ile depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.Güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent, anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler ve 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde donatıldı.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "İslahiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Öte yandan, Hatay'ın ilçeleri Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerlerin kurulumlarına başladık.Enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerinden giysi ve ilaç yardımlarına, yakacaktan psikolojik desteğe tüm imkânlarımızla yüzyılın felaketinin neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Allah'ın izniyle bu zor günleri, birlik ve beraberlikle aşacağız" dedi.