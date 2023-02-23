Umudun çocukları emin ellerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'daki hastanelerde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. İlk olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Erdoğan çifti, depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ziyarette bulundu."Sözümde durdum, geldim" diye seslendiği Aleyna'ya nasıl olduğunu soran Erdoğan, Aleyna'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'inci sınıfa gittiğini öğrendiği Aleyna'ya, "Bitirir bitirmez, üniversite, psikolojiye buraya gelirsin" dedi. Erdoğan'ın, "Bir isteğin, arzun var mı?" diye sorduğu Aleyna, "Söylediğim gibi yanımda olmanız, destek çıkmanız yeterli" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miraç isimli depremzede çocuğu ziyaret etti.Miraç'la yakından ilgilenen Erdoğan, "Miraç, Tayyip amcaya dua et olur mu? Senin duan makbuldür" dedi. Erdoğan, ardından Ayça isimli bir başka depremzede çocuğa ziyarette bulundu. Emine Erdoğan da yakından ilgilendiği Ayça'ya yönelik "Sen bir mucizesin" ifadelerini kullandı. Erdoğan çifti hastanede 16 yaşındaki Hülyasu Kısa, 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar ve 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'i de ziyaret etti. Daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne geçen Erdoğan, 19 yaşındaki Songül Göksu ve 14 yaşındaki İnci Aşit'in de aralarında bulunduğu depremzedeleri ziyaret etti. Bir depremzede yakınının "Tek hayali Tayyip babayı görmekti, gerçekleşti" ifadesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Tayyip baba da geldi. Elimizden gelen her şeyi doktor amcaların inşallah yapıyorlar, yapacaklar. Çok büyük geçmiş olsun."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetzede yavrularımızın sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek yegâne tesellimiz. Yürekten inanıyorum ki, zorlukları birlik olmanın verdiği güçle, hep beraber atlatacağız" dedi.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile 13 Şubat'ta İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kulağına ezan okuyarak ismini koyduğu 'Ayşe Betül' bebeğin depremzede annesi Zahide Yıldırım konuştu: "Doğum için bu hastaneye geldik. Cumhurbaşkanımızın geleceğini bilmiyordum. Çocuğu kucağına aldı, çok güzel dualar etti."