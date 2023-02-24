Başkent’te konuk seferberliği sürüyor

Tiyatro, perdelerini bu kez depremzede çocuklar için açtı. Altındağ Belediyesi deprem nedeniyle Ankara'ya göç etmek zorunda kalan çocuklar, bir süreliğine de olsa, depremin acısını unuttu, keyifli anlar yaşadı. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sergilenen "Oynasın da Büyüsün" isimli tiyatro oyunu, depremzede çocuklara moral oldu. Altındağ Belediyesi Başkente gelen binlerce depremzedeye; gıda, giyim, kömür ve yemek desteğinde bulunuyor.

Kahramankazan Belediyesi depremden etkilenen aileler ve minik çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Akvaryumdan hayvanat bahçesine, müzelerden oyun alanlarına kadar pek çok farklı yere geziler düzenleyerek minik çocukların depremde yaşadıkları olumsuzları unutturmak ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çamlıdere'ye bir gezi düzenleyerek burada müzeleri gezdirerek, çocuklarımıza Oyuncak Müzesi, Terazi Müzesi, Hayvan Müzesi gibi farklı noktalarda vakitler geçirilerek ailelere moral verildi. Başlattığımız 'Evim Evindir' çağrısı kapsamında depremzede aileleri Kahramankazan'da ağırlanırken, toplamda 690 hanede 2845 kişi Kahramankazan'a gelerek evlere yerleştirildi.

Nallıhan Belediyesi bünyesinde Nallıhan İl Kaymakamlığı ile yürütülen projede gönüllü vatandaşlar ile depremzedeler için oluşturulan sıcak yuvalara yerleştirilen ailelere temel gıda ürünleri, temel ev eşyaları gibi ihtiyaçlar karşılanarak yaraları sarılıyor.

Depremden mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik Ankara'da barınma ve sosyal tesisler sağlayan Keçiören Belediyesi Ankara'da yapılacak olan hizmetler içerisinde 10 yardım toplama merkezi kurularak, barınma alanları tahsis edilirken, aynı zamanda iş arayan depremzedelere kariyer ofisinde öncelik sağlanarak iş imkanları oluşturuldu. Can dostların bakım ve tedavilerini yapmak için görevlendirilen iki veteriner hekim ve bir yardımcı personel Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören Belediyesi, afet bölgesinden gelen çocukların deprem travmasını atlatması için Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ne gezi düzenledi. Paten, kask ve dizliğin belediye tarafından verildiği tesiste çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Keçiören Aktepe Mahalle Konağında kurulan Beypazarı Bürgüsü Atölyesi depremzedeler için seferber oldu.

Kadın eğitmenler ve kursiyerlerin gönüllü olarak çalıştığı atölyede yöresel bez dokuma çalışmalarına deprem nedeniyle bir süre ara verildi. Çalışmalar, mahalle konağında bulunan dikiş atölyesinde yorgan, battaniye ve nevresim üretimi yapılarak devam ediyor. Burada üretilen ürünler depremzedelere gönderiliyor.