Bilal Erdoğan’dan Hatay’da depremzedelere ziyaret

TÜGVA(Türkiye Gençlik Vakfı) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Hatay'da asrın felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Afetzedeler için kurulan geçici barınma alanlarında bir çadırkenti ziyaret eden Bilal Erdoğan burada vatandaşlarla buluştu. Erdoğan ayrıca, Hatay TÜGVA destek merkezini de ziyaret ederek sahada aktif olarak görev alan TÜGVA gönüllüleriyle bir araya geldi. TÜGVA'nın kurduğu ve içerisinde psikososyal çalışmaların gerçekleştirildiği 'Anne Çocuk' çadırına geçen Bilal Erdoğan buradaki çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar dağıttı. SABAH