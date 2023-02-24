Haberler Gündem Haberleri Elbistan’a konteyner kentlerden sonra konteyner çarşı kuruluyor
Giriş Tarihi: 24.2.2023 14:14 Son Güncelleme: 24.2.2023 14:17

Elbistan’a konteyner kentlerden sonra konteyner çarşı kuruluyor

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi (Kayseri Valisi) Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki konteyner kentlerle ilgili açıklama yaparak “Konteyner kentlerimiz tamamlanıyor” dedi. Çiçek ayrıca, Elbistan esnafı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptıkları Elbistan konteyner çarşı kurma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade edip pazartesi günü tamamlanacağını açıkladı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Elbistan’a konteyner kentlerden sonra konteyner çarşı kuruluyor

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi (Kayseri Valisi) Gökmen Çiçek, asrın afetinde büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmeler yapıyor.

"GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİLİYOR"

Çiçek, tüm ekiplerin gece gündüz mücadele ederek ilçeyi ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini belirterek "Konteyner kentler tamamlanıyor" dedi. Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada şunları belirtti:

"Ekiplerimiz Elbistan'ı ayağa kaldırmak için gece gündüz mücadele ediyorlar. Konteyner kentlerimiz tamamlanıyor. Bankalarımız açıldı. Ayrıca esnaflarımızın ticari faaliyetlerini yapabilmeleri için konteyner çarşı kuruyoruz. İsteyen esnaflarımıza kurduğumuz çarşımızda yer vereceğiz."

"ELBİSTAN KONTEYNER ÇARŞI PAZARTESİ TAMAMLANACAK"

Çiçek, yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medyadan bilgilendirme yaparak esnaf için de konteyner çarşı kurulacağını duyurdu.

Çiçek, sosyal medya hesabından "Elbistan esnaflarımız için Kayseri büyükşehir belediyemizle beraber yaptığımız Elbistan konteyner çarşı kurma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Pazartesi günü tamamlanmış olacak inşallah" açıklamasında bulundu.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunup "Kahramanmaraş, Elbistan kaybedecek bir dakikamız bile yok. Elbistan Konteyner Çarşısı'nın altyapısı için çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak alt yapı çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

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Elbistan’a konteyner kentlerden sonra konteyner çarşı kuruluyor
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