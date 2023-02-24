Elbistan’a konteyner kentlerden sonra konteyner çarşı kuruluyor

"GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİLİYOR"

Çiçek, tüm ekiplerin gece gündüz mücadele ederek ilçeyi ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini belirterek "Konteyner kentler tamamlanıyor" dedi. Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada şunları belirtti: