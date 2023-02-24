Elbistan’a konteyner kentlerden sonra konteyner çarşı kuruluyor

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi (Kayseri Valisi) Gökmen Çiçek, asrın afetinde büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmeler yapıyor.
"GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİLİYOR"
Çiçek, tüm ekiplerin gece gündüz mücadele ederek ilçeyi ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini belirterek "Konteyner kentler tamamlanıyor" dedi. Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada şunları belirtti:
"ELBİSTAN KONTEYNER ÇARŞI PAZARTESİ TAMAMLANACAK"
Çiçek, yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medyadan bilgilendirme yaparak esnaf için de konteyner çarşı kurulacağını duyurdu.
Çiçek, sosyal medya hesabından "Elbistan esnaflarımız için Kayseri büyükşehir belediyemizle beraber yaptığımız Elbistan konteyner çarşı kurma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Pazartesi günü tamamlanmış olacak inşallah" açıklamasında bulundu.
ALTYAPI ÇALIŞMALARININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunup "Kahramanmaraş, Elbistan kaybedecek bir dakikamız bile yok. Elbistan Konteyner Çarşısı'nın altyapısı için çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak alt yapı çalışmalarının görüntülerini paylaştı.