Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yı kabul etti

Asrın felaketi nedeniyle dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye ziyaretleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün de Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti. Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Garibaşvili'nin görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Garibaşvili, deprem dolayısıyla taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Öte yandan Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo- Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali de Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Kabul ve görüşmelerde desteklerini dile getiren liderler, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Depremin ardından Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmüştü.