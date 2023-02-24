Kader ortağım

Düzce depreminde büyük acılar yaşayan kent halkı, Maraş depreminin hemen ardından teyakkuza geçti. Vatandaşlar el ele verip deprem bölgesine yardım yağdırdı. Düzce'ye gelen binlerce depremzede de, KYK yurtlarına yerleştirildi. Depreme Hatay'da yakalanan ve canlarını zor kurtaran İtik ailesi de onlardan biri. Halil İtik, eşi ve çocuğuyla yerleştirildiği yurtta yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Depremin kendilerinde büyük bir travma yarattığını söyleyen İtik, "Evlerin yıkılma sesleri hala kulağımda. Biz ikinci katta oturuyorduk, hemen aşağıya indik. Amcamın evi bizim binanın üstüne yıkıldı, evin içinde olsaydık biz de ölecektik. Kaybettiğim çok yakınım oldu, Allah hepsine rahmet etsin" dedi.Atik "Biz önce Ankara'da kaldık. Ondan sonra AFAD yetkilileri 'Boş olan illere sizi gönderebiliriz, nereyi istersiniz?' diye sordular. Biz de onlar da depremi yaşadı bizi en iyi Düzce halkı anlar deyip burayı tercih ettik. Üzüntülü geçiyor günlerimiz. Düzce'deki vatandaşlar bize çok destek oluyor. Yaşadıkları deprem felaketini anlattılar, 'Sizi en iyi biz anlıyoruz' diye bizim yanımızda oldular. Allah hepsinden razı olsun" dedi.Devletin şimdi olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yanlarında olacağını söyleyen Atik şöyle konuştu: "İlk andan itibaren devlet tüm ekibiyle yanımızdaydı. Burada da yanımızda olmaya devam ediyorlar. İnşallah devletimiz şehirlerimizi eski haline getirdiğinde tekrar döneceğiz. Ama Düzce'yi unutmayacağım, kalbimde ayrı yeri olacak çünkü depremin ne olduğunu bildikleri için bizi çok iyi karşıladılar." Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeler için tüm imkânlarını seferber etti. Çocuklara deprem travmasını atlatabilmeleri adına etkinlikler de düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri depremzede vatandaşlara sağlık hizmeti de veriyor.