Kentsel dönüşüme çelme takan TMMOB’a tepki

ASRIN felaketinde Hatay'da olduğu gibi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'ne (TMMOB) bağlı Diyarbakır Şehir Plancıları Odası'na (ŞPO) tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, "Çukur eylemlerinde camiler, kiliseler, hamamlar, okullar, kültür yapıları, bir tarih yakılıp yıkılırken neredeydiler? Tarihi yapıların altına bombalar döşenirken neden bu vahşete dur demediler? 52 dönümlük alanda kentsel dönüşüm olacaktı, mahkeme kararıyla durdurdular.1 hafta önce kararı iptal ettirdiler. Şimdi bu işin sorumlusu kim?" dedi. Parlak, 2 yıl önce de Peyas Mahallesi'nde malikler ve muhtarın olumlu yaklaşımı sonrası dönüşüme geçilecekken yine TMMOB tarafından durdurma kararı aldırıldığını sözlerine ekledi. 26 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanlığı tarafından riskli alan, 2021'de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm ilan edilen Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı. Bağlar ilçesi de asrın felaketinde büyük yara aldı. Şans eseri can kaybı olmadı.