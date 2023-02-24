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Giriş Tarihi: 24.2.2023 15:56 Son Güncelleme: 24.2.2023 16:02

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'deki depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
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