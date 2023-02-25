Hava, kara ve denizden yardım koridoru

Tüm bakanlıkları ile asrın felaketinden seferber olan devlet, depremzede vatandaşların yarasını sarmak için çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutluk ilk etabın temelini mart ayında atacak. Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kahta'da 297, Kilis'te 645 olmak üzere toplamda 1797 konutun temelini atmak için sözleşmeler imzalandı. Depremler nedeniyle yaralanan ve enkazdan çıkarılan vatandaşların da Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda çevre hastanelere sevki gerçekleştirildi. Sevklerin 2 bin 67'si hava, 48 bin 758'i kara, 327'si ise deniz yoluyla yapıldı. Toplamda 51 bin 152 hasta, çeşitli illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da, refakatçisi olmayan 1894 çocuğu gözetim altına aldı. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulanması akabinde 1431 çocuk ailesine teslim edildi. 106 çocuk bakanlık tarafından koruma altına alındı. 357 çocuğun da hastanelerdeki tedavi süreci yakından izleniyor. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerde vefat eden vatandaşların sayısının 44 bin 218 olduğunu açıkladı. Açıklamada depremlerden etkilenen 11 ilden 528 bin 146 vatandaşın tahliye edildiği, bölgede 239 bin 977 personelin görev yapmakta olduğu belirtildi.Afet bölgelerine personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu belirtilen açıklamada "Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görev yapmaktadır. Bugüne kadar 13 bin 177 sorti yapılmıştır. Bölgede MSB ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 38 gemisi görev yapmaktadır" denildi.