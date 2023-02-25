Konteyner çarşı

K.Maraş Afet Koordinatör Valisi (Kayseri Valisi) Gökmen Çiçek, Elbistan esnafı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber Elbistan konteyner çarşısı kurduklarını "Elbistan için bekleyecek bir dakikamız bile yok" mesajıyla duyurdu. Çalışmaların pazartesi günü tamamlanması bekleniyor."Gaziantep Nurdağı'nda tam donanımlı konteyner kent havadan görüntülendi. TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından kurulan konteyner kentlerde spor alanları, sosyal tesisler ve kütüphane de bulunuyor. AA