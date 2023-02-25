Suriye’de etkisiz hale getirildi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen Halil Menci'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin kuzeyinde yaptığı nokta operasyonuyla öldürüldüğü bildirildi. Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve onun yurtdışına kaçmasını sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edildi.Örgüt tarafından "korunduğu" ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenen Menci'nin, MİT'in özel operasyon ekibince "takibe alındığı" belirtildi. Menci'nin 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğü ifade edildi. İstiklal Caddesi'nde Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.