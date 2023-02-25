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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Suriye’de etkisiz hale getirildi

MİT geçen yıl 6 vatandaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddes’indeki bombalı saldırıya ilişkin Suriye’de nokta operasyon düzenledi. Saldırının faillerinden Halil Menci, ülkenin kuzeyinde etkisiz hale getirildi

Halit TURAN Halit TURAN
Suriye’de etkisiz hale getirildi
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen Halil Menci'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin kuzeyinde yaptığı nokta operasyonuyla öldürüldüğü bildirildi. Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve onun yurtdışına kaçmasını sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edildi.



ADIM ADIM İZLENDİ
Örgüt tarafından "korunduğu" ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenen Menci'nin, MİT'in özel operasyon ekibince "takibe alındığı" belirtildi. Menci'nin 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğü ifade edildi. İstiklal Caddesi'nde Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

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Suriye’de etkisiz hale getirildi
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