Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ın yaralarını sarıyor

Depremin hemen ardından Bölge Koordinatörü olarak Kahramanmaraş'ta görevlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, aralıksız iki haftadır bölgede etkin çalışma yürütüyor. Kardeş şehir Kahramanmaraş'ın ve 2. depremin merkez üssü Elbistan'ın yaralarını sarmak ve günlük yaşam koşullarını sağlamak için Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Zorluoğlu, depremzedelerin talep ve sıkıntılarıyla da yakından ilgileniyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, hemen ardından da Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremin 17. gününde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Valilik ve Belediye Başkanlığı tecrübesi nedeniyle depremin merkezi Kahramanmaraş'ta Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bir yandan çalışmaları takip ederken, bir yandan da depremzedelere moral vermeye çalışıyor.

Özellikle 2. depremin merkez üssü Elbistan'da günlük yaşam koşullarının sağlanması için çalışmaları anbean takip eden Başkan Zorluoğlu, çadır kent kurulumunun tamamlanmasının ardından konteyner kent kurulması için yürütülen zemin iyileştirme çalışmalarıyla da yakından ilgileniyor. Başkan Zorluoğlu, Elbistan'daki enkaz kaldırma çalışmaları ve riskli binaların çökertilmesi konusunda da yoğun mesai harcıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

TRABZON YARDIM OLUP YAĞDI

"Trabzon, tüm kurum-kuruluşları ve halkıyla depremin ilk anından itibaren bölgeye destek tırlarını aralıksız olarak gönderen şehirlerin başında yer almaktadır. Bugün itibarıyla Trabzon'un tüm kurumlarından bölgeye giden 3 bin 21 personel; 527 personel aracı, 342 iş makinesi ile etkin çalışma yürütmektedir. Yine AFAD verilerine göre kurumlar tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri; 321 tır, 484 kamyonet, 139 küçük araçla bölgeye ulaştırıldı. Trabzonlu vatandaşlarımız ve iş insanları da kendi imkânlarıyla bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak da Yönetici, Yerel Destek Ekibi, Hasar Tespit Ekibi, TİSKİ Personeli, Operatör, Cenaze Aracı Şoförü, Taziye Personeli, İlaçlama Personeli, Yemek Hizmeti Personeli, Yardımcı Personel olmak üzere bugüne kadar toplam 324 personel deprem bölgelerine sevk edildi. Ayrıca Büyükşehir tarafından bölgeye 44 iş makinesi, 51 kamyon-kamyonet, 32 otobüs-minibüs, 71 personel aracı (pikap, kamyonet vs), 10 arama kurtarma-itfaiye aracı, 3 vinç, 21 çöp kamyonu, 1 arazöz, 1 süpürme aracı, 1 vaktör aracı, 1 kombine su bakım onarım aracı, 3 su tankeri, 11 cenaze aracı ile insani yardım malzemesi taşıyan 103 tır gönderildi."

14 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

"Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da canları pahasına görev yapan arama kurtarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde döndükleri Trabzon'da törenle karşılandı. 14 kişiyi sağ olarak enkaz altından kurtaran ekiplerimiz, 57 kişinin de cansız bedenlerine ulaştı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üniformasız kahramanı olan arama kurtarma köpeği Rita tarafından 8 enkazda yapılan çalışmalar sonucu 3 vatandaşımız canlı olarak tespit edilerek kurtarıldı."

ELBİSTAN'DA KONTEYNER KENT KURULUYOR

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin farklı bölgelerinde konteyner kent kurulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde 249 adet konteyner, Yunus Emre Mahallesi Adliye karşısında 101 adet konteyner,

Şeker Ortaokulu yanında 2.469 adet konteyner, Yunus Emre Mahallesi Spor Salonu mevkisinde 640 adet konteyner, Hasankendi Mahallesi Esentepe Mevki 658 adet konteyner olmak üzere toplam 4 bin 119 adet konteyner için vaziyet plan çalışması tamamlanırken, konteyner kent alanlarının zemin iyileştirme imalatları devam etmektedir."

BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEĞİYLE AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI

"İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremlerde 811 binanın yıkıldığı ilçede, ilk aşamada 761 bina için ağır hasarlı raporu verildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Elbistan'da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle acil yıkım kararı verilen 90 binanın da yıkımına başlandı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından, makaslı iş makineleriyle kolon ve kirişleri kesilen binaların, 'çökertme yöntemiyle' yıkımları gerçekleştiriliyor. 20-25 gün içerisinde ilk etapta belirlenen 300 binanın yıkımının tamamlanması planlanıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi yıkımlar konusunda da Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremzedelerin talep ve sıkıntılarıyla da yakından ilgileniyor."

3 ŞEHİRDE CENAZE HİZMETİ VERİLİYOR

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezde bugüne kadar 6 cenaze aracı ile toplam 3580 cenaze hizmeti verildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 cenaze aracı ile toplam 800, Adıyaman'da ise 1 cenaze aracı ile toplam 100 cenaze hizmeti verildi. Yine ekipler tarafından Kahramanmaraş merkezde 2 taziye çadırı kurularak depremzedelere hizmet veriyor. Ayrıca bugüne kadar toplam 2.845 adet kefen, 1.800 adet defin torbası, 489 adet tabut kullanıldı."

ELBİSTAN'DA ETKİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

"Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 92 temizlik ve ilaçlama personeli, 21 çöp kamyonu ve 1 temizlik aracı ile bölgede temizlik çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a 200 çöp konteyneri gönderildi."

12 BİN DEPREMZEDE TRABZON'A GELDİ

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekibinin koordinesinde Kahramanmaraş Elbistan'dan yaklaşık 23.500 depremzede bölgeden tahliye edildi. Başta Antalya şehri olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Nevşehir ve diğer kentlere tahliyeler gerçekleştirildi. Trabzon'da yaklaşık 12 bin depremzede çeşitli konaklama yerlerine yerleştirildi."

KAHRAMANMARAŞ VE ELBİSTAN'IN ALTYAPISI ONARILIYOR

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından oluşturulan ekipler Kahramanmaraş Merkez, Elbistan İlçesi ve Pazarcık İlçesi'nde olmak üzere altyapı çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar Kahramanmaraş Pazarcık merkezinin tamamına ayrıca diğer 78 mahallenin de 40'ına içme suyu verildi. Kahramanmaraş Elbistan'da kurulacak olan konteyner kent altyapısı çalışmaları devam etmektedir. Bölgede arıza bakım onarımları ve su kanal arızalarının tamirleri yapılmaktadır. TİSKİ ayrıca deprem bölgesine gönderilen 3 su tankeri ile gerek duyulan bölgelere su taşımaktadır."

5,5 TON KÖFTE İKRAM EDİLDİ

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan TRABİTAŞ ekipleri, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nda depremzedelere 2 hafta boyunca her gün yaklaşık 10 bin adet köfte ekmek ve ayran ikramında bulundu."

TRABZON'DAN 23 KONTEYNER GÖNDERİLDİ

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma ihtiyacına istinaden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 23 konteyner gönderilmiş olup depremzedeler konteynerlere yerleştirildi. Bölgeye ayrıca 3 vinç gönderildi. 2 vinç Kahramanmaraş Merkez'de enkaz çalışmalarında kullanılırken, 1 vinç ile de Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde barınma konteynerleri kurulumu sağlandı."

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerini yürütmek için 2 araç ve 5 personel görevlendirildi. Görevli ekibimizle beraber ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet pülverizatörlü ulv, 2 adet atomizör, 3 adet sırt pülverizatörü ve 1 adet el pülverizatörü makineleri gönderilmiştir. Elbistan'da 3 çadır kent, Fatih İlkokulu, Elbistan Cemevi, Pınarbaşı çadırları, otogar, Elbistan Şehir Hastanesi, çadırların kurulu olduğu 2 noktada ve ortak kullanım alanlarında genel dezenfeksiyon çalışması yapılmaktadır."

SAHİPSİZ CANLARA ÖZEL İLGİ

"Sahipsiz canlara özel ilgi gösteren ve 'Biz Onların da Belediyesiyiz' anlayışıyla görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye mama takviyesi yapılmaktadır. Bu kapsamda toplam 1 ton kedi ve köpek maması ile sahipsiz hayvanlar beslenmektedir."

HASAR TESPİT EKİBİ HATAY'DA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Mimar, 10 İnşaat Mühendisi, 9 İnşaat Teknikerinden oluşan 20 kişilik hasar tespit kontrol ekibi Hatay kentinde incelemelerde bulunarak gerekli raporları hazırlamıştır."