Kozmetik mağazasında yangın faciası: 2 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yenişehir semtindeki Gıda Çarşısı 1203 Sokak'ta 5 katlı bir kozmetik mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve patlama seslerinin duyulduğu mağazadan yaralı olarak kurtarılan çalışanlardan Mustafa Yaşar Gümüş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri 4 saatte yangını söndürdükten sonra girdikleri mağazada diğer çalışan Tugay Bürücüler'in (29) de cansız bedenine ulaşıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.