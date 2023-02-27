ABD Büyükelçiliği’nden Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk polisi sayesinde söz konusu semtlerin ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye'yi temsil eden bir yer olmayı sürdürdüğü belirtildi.

"Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye'nin yanında yer alıyor ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata'da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür ve saygılarımızı sunarız."