Bakan Dönmez konteyner kentte inceleme yaptı

Adıyaman Altınşehir'de 400 ve Hatay İskenderun'da 250 konteyner kentin altyapısı ve çevre düzenlemesinde son noktaya gelindi. Bir kısmı iş dünyasının katkılarıyla satın alınan konteynerlerin nakliye süreci de başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir'in İskenderun'daki şantiyesini ziyaret etti. Kurulacak geçici yaşam alanlarıyla iglili bilgi alan Bakan Dönmez, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Twitter'dan ziyarete ilişkin paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından İskenderun'da yapımı devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunduk. Devletimiz bütün imkânlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle gayret gösteriyor" ifadelerine yer verdi.