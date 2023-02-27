Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan Hatay'da kimliği belirsiz cenazeler için, Narlıca'da "Acil DNA Merkezi" oluşturuldu. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında, Hatay Narlıca Asri Mezarlık'ta vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla kimlikli cenazelerin işlemlerinin yapıldığı birim bulunuyor. DNA örneği alınan çadırın bulunduğu komplekste kimliği belirlemenemeyen cenazelerin kimlik tespiti ve defin işlemleri savcılık birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.Bu arada AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini açıkladı. Şu ana kadar 9 bin 900 artçı sarsıntı yaşandığını kaydeden Sezer, "21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamemen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.