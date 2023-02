28 Şubat’ın mağdur ettiği isimler uyardı: İlk fırsatta o günlere dönme özlemindeler

Bugün 28 Şubat 2023. Bundan 26 yıl önce postmodern darbe olarak nitelendirilen sürecin yıldönümü. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu süreçte sivil hayata müdahale edildi. Başörtülü kızların eğitim hakları ellerinden alındı, ülkenin huzuruna kastedildi. 28 Şubat'ın mağdurları ve mağdurların Meclis'teki temsilcisi olan isimler, yeni dönemde başka kadınlar mağduriyet yaşamasın diye verdikleri başörtüsü mücadelelerini SABAH ile paylaştı.28Şubat sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi5'inci sınıf öğrencisiydim. Derse devametmeme rağmen 'Buradayım' diyorum,ismimin önüne 'T' harfi yani 'türbanlı' ifadesikonularak 'yok' yazıldım ve devamsızlıktanceza aldım, okuldan atıldım.Yaşadıklarımızı hiç kimsenin yaşamamasınıistiyoruz.Üzerinden 26 yıl geçti ama zihniyetaynı zihniyet ve hâlâ diri, canlı.Helalleşmenin de milletin aklıyla alay etmekolduğunu düşünüyorum. Milletin ferasetivar, onların zaman zaman üzerini örttükleriama yine arada ortaya çıkan zihniyete milletfırsat vermeyecektir. Geçmişte o kuşaktaciddi bir kayıp oldu, özellikle kadınlar açısından.Hâlâ o insanlar utanmadan kadınhakları konusunda da konuşuyorlar.Ben ve benim gibi milyonlarcakadın Türkiye'de başörtüsü probleminibizzat yaşadı, biz Türkiye BüyükMillet Meclisi'ne geldik. Bu meseleyi anlamakbence Türkiye'yi anlamaktır. Eğer bizbaşörtüsünün kadınların hayatındaki etkilerinianlayabilirsek geçmişin yaralarını sarmakmümkün olacak.28 Şubat, başta o dönemin cumhurbaşkanıolmak üzere siyasilerin, inancını yaşayansamimi insanlara karşı yapılan irtica kurgusuylainsanları ötekileştiren, insanları toplumuniçerisinde kamplara bölen önemli birdarbeydi.Yasakçı zihniyetlerini hep içlerindesaklasalar da ilk fırsatta özlerine dönmeyiçok iyi biliyorlar. Başörtüsü gibi pekçok yasağı biz kaldırdıkça da AnayasaMahkemesi'ne gidip itiraz eden CHP'ninzihniyetinde en ufak değişiklik yok. Oradakitek değişiklik, bir zamanlar 28 Şubat mağduruolduğunu söyleyenlerin gidip CHP'devekil olması ya da AK Parti nefretiyle 6'lıMasa'da yerini alması. CHP, 28 Şubat sürecindenöyle kolayca sıyrılamaz.Onlar bizi silmeye çalışırkenbiz 28 Şubat'la daha da var oldukaslında.Şimdiki hayatıma da geçmişi unutmadanhatta dün yaşamışım gibi devamediyorum. Sanki bir an unutsam, tekraredecekmiş gibi. O sebeple imkânbuldukça çalışma ortamlarımda sıksık hak ve özgürlüklerin dokunulmazlığındanbahsediyor, tecrübelerimiaktarmaya çalışıyorum. Dünyalık nimetlerebir anlık dalma ve uyku hali elimizdekiimkânların bir anda kayabilmesinesebep olabilir. Şu an kendimizi herortamda ifade etme imkânının sürekliliğiiçin geleceğimizin teminatı gençlerimizinbu yaşananları unutmamasını özelliklehatırlatırım.Günümüzde gençlerimizçok farkında olmasalar da davasındanvazgeçmeyen o nesil umut oldu.Bir neslin ömür defterinde, zalimlerinadı zillet sıfatının yanına yazılırken,bu kutlu davada her daim bizleredestek olanlar, dua edenler, elinitaşın altına koyabilen mert yüreklerve Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan daimaduayla, minnetle, şükürle ve izzetlehatırlanacak./SABAH28Şubat mağdurlarından Veysiye Karakaya (36) o dönemde yaşadıklarını SABAH'a anlattı.İmam hatip lisesi okuyan ablası gibi katsayı mağduru olmamak için önce düz lise, sonra da çok istediği gazetecilik yerine tarih okumak zorunda kalan Karakaya, "Babam 'Başörtülü olarak sana gazetecilik yaptırmazlar' diyordu. Öyle de oldu. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nin kapısına girmeden başladı engeller. Başıma sürekli atkı ve bere taktım. Yasaklar yüzünden atkı ve bereden nefret ettim. Tüm kapılar yüzüme kapandı. Hiç mesleğimi yapamadım. Bu nedenle ikinci üniversite olarak adalet okudum" diyerek o süreci anlattı./SABAHKarakaya:Yıllar sonra Cumhurbaşkanımız sayesinde tekrar hayal kurmaya başladım. Başörtüsü yasağı kaldırıldıktan sonra bile bazı üniversitelerde başörtülü girişe izin verilmedi. Erdoğan, 'Bir daha bu aynı zulüm olmasın' diye mücadele ediyor. Geleceğimizi düşünen bir Cumhurbaşkanımız var.