28 Şubat’ın mağdur ettiği isimler uyardı: İlk fırsatta o günlere dönme özlemindeler

Bugün 28 Şubat 2023. Bundan 26 yıl önce postmodern darbe olarak nitelendirilen sürecin yıldönümü. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu süreçte sivil hayata müdahale edildi. Başörtülü kızların eğitim hakları ellerinden alındı, ülkenin huzuruna kastedildi. 28 Şubat'ın mağdurları ve mağdurların Meclis'teki temsilcisi olan isimler, yeni dönemde başka kadınlar mağduriyet yaşamasın diye verdikleri başörtüsü mücadelelerini SABAH ile paylaştı.
BAŞKALARI YAŞAMASIN
28 Şubat'ın simge ismi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:
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Şubat sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
5'inci sınıf öğrencisiydim. Derse devam
etmeme rağmen 'Buradayım' diyorum,
ismimin önüne 'T' harfi yani 'türbanlı' ifadesi
konularak 'yok' yazıldım ve devamsızlıktan
ceza aldım, okuldan atıldım.
Yaşadıklarımızı hiç kimsenin yaşamamasını
istiyoruz.
İKİYÜZLÜLÜĞE SAHİPLER
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir:
Üzerinden 26 yıl geçti ama zihniyet
aynı zihniyet ve hâlâ diri, canlı.
Helalleşmenin de milletin aklıyla alay etmek
olduğunu düşünüyorum. Milletin feraseti
var, onların zaman zaman üzerini örttükleri
ama yine arada ortaya çıkan zihniyete millet
fırsat vermeyecektir. Geçmişte o kuşakta
ciddi bir kayıp oldu, özellikle kadınlar açısından.
Hâlâ o insanlar utanmadan kadın
hakları konusunda da konuşuyorlar.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:
Ben ve benim gibi milyonlarca
kadın Türkiye'de başörtüsü problemini
bizzat yaşadı, biz Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne geldik. Bu meseleyi anlamak
bence Türkiye'yi anlamaktır. Eğer biz
başörtüsünün kadınların hayatındaki etkilerini
anlayabilirsek geçmişin yaralarını sarmak
mümkün olacak.
FETÖ'CÜLERE ALAN AÇILDI
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat:
28 Şubat, başta o dönemin cumhurbaşkanı
olmak üzere siyasilerin, inancını yaşayan
samimi insanlara karşı yapılan irtica kurgusuyla
insanları ötekileştiren, insanları toplumun
içerisinde kamplara bölen önemli bir
darbeydi.
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam:
Yasakçı zihniyetlerini hep içlerinde
saklasalar da ilk fırsatta özlerine dönmeyi
çok iyi biliyorlar. Başörtüsü gibi pek
çok yasağı biz kaldırdıkça da Anayasa
Mahkemesi'ne gidip itiraz eden CHP'nin
zihniyetinde en ufak değişiklik yok. Oradaki
tek değişiklik, bir zamanlar 28 Şubat mağduru
olduğunu söyleyenlerin gidip CHP'de
vekil olması ya da AK Parti nefretiyle 6'lı
Masa'da yerini alması. CHP, 28 Şubat sürecinden
öyle kolayca sıyrılamaz.
'GAFLETE DÜŞERSEK YENİDEN MAĞDUR OLURUZ'
28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek:
Onlar bizi silmeye çalışırken
biz 28 Şubat'la daha da var olduk
aslında.
Şimdiki hayatıma da geçmişi unutmadan
hatta dün yaşamışım gibi devam
ediyorum. Sanki bir an unutsam, tekrar
edecekmiş gibi. O sebeple imkân
buldukça çalışma ortamlarımda sık
sık hak ve özgürlüklerin dokunulmazlığından
bahsediyor, tecrübelerimi
aktarmaya çalışıyorum. Dünyalık nimetlere
bir anlık dalma ve uyku hali elimizdeki
imkânların bir anda kayabilmesine
sebep olabilir. Şu an kendimizi her
ortamda ifade etme imkânının sürekliliği
için geleceğimizin teminatı gençlerimizin
bu yaşananları unutmamasını özellikle
hatırlatırım.
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas:
Günümüzde gençlerimiz
çok farkında olmasalar da davasından
vazgeçmeyen o nesil umut oldu.
Bir neslin ömür defterinde, zalimlerin
adı zillet sıfatının yanına yazılırken,
bu kutlu davada her daim bizlere
destek olanlar, dua edenler, elini
taşın altına koyabilen mert yürekler
ve Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan daima
duayla, minnetle, şükürle ve izzetle
hatırlanacak. Koray TAŞDEMİR - Muhammed UZUN
/SABAH
YASAKLAR YÜZÜNDEN ATKI VE BEREDEN NEFRET ETTİM
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Şubat mağdurlarından Veysiye Karakaya (36) o dönemde yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
İmam hatip lisesi okuyan ablası gibi katsayı mağduru olmamak için önce düz lise, sonra da çok istediği gazetecilik yerine tarih okumak zorunda kalan Karakaya, "Babam 'Başörtülü olarak sana gazetecilik yaptırmazlar' diyordu. Öyle de oldu. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nin kapısına girmeden başladı engeller. Başıma sürekli atkı ve bere taktım. Yasaklar yüzünden atkı ve bereden nefret ettim. Tüm kapılar yüzüme kapandı. Hiç mesleğimi yapamadım. Bu nedenle ikinci üniversite olarak adalet okudum" diyerek o süreci anlattı. Ziya RAMOĞLU
/SABAH
'HAYAL KURMAYA ERDOĞAN'LA BAŞLADIM'
Karakaya:
Yıllar sonra Cumhurbaşkanımız sayesinde tekrar hayal kurmaya başladım. Başörtüsü yasağı kaldırıldıktan sonra bile bazı üniversitelerde başörtülü girişe izin verilmedi. Erdoğan, 'Bir daha bu aynı zulüm olmasın' diye mücadele ediyor. Geleceğimizi düşünen bir Cumhurbaşkanımız var.