28 Şubat’ın mağdur ettiği isimler uyardı: İlk fırsatta o günlere dönme özlemindeler

'GAFLETE DÜŞERSEK YENİDEN MAĞDUR OLURUZ'



28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek: Onlar bizi silmeye çalışırken biz 28 Şubat'la daha da var olduk aslında.

Şimdiki hayatıma da geçmişi unutmadan hatta dün yaşamışım gibi devam ediyorum. Sanki bir an unutsam, tekrar edecekmiş gibi. O sebeple imkân buldukça çalışma ortamlarımda sık sık hak ve özgürlüklerin dokunulmazlığından bahsediyor, tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Dünyalık nimetlere bir anlık dalma ve uyku hali elimizdeki imkânların bir anda kayabilmesine sebep olabilir. Şu an kendimizi her ortamda ifade etme imkânının sürekliliği için geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu yaşananları unutmamasını özellikle hatırlatırım.