28 Şubat’ın mağdur ettiği isimler uyardı: İlk fırsatta o günlere dönme özlemindeler







İKİYÜZLÜLÜĞE SAHİPLER



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Üzerinden 26 yıl geçti ama zihniyet aynı zihniyet ve hâlâ diri, canlı. Helalleşmenin de milletin aklıyla alay etmek olduğunu düşünüyorum. Milletin feraseti var, onların zaman zaman üzerini örttükleri ama yine arada ortaya çıkan zihniyete millet fırsat vermeyecektir. Geçmişte o kuşakta ciddi bir kayıp oldu, özellikle kadınlar açısından. Hâlâ o insanlar utanmadan kadın hakları konusunda da konuşuyorlar.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Ben ve benim gibi milyonlarca kadın Türkiye'de başörtüsü problemini bizzat yaşadı, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldik. Bu meseleyi anlamak bence Türkiye'yi anlamaktır. Eğer biz başörtüsünün kadınların hayatındaki etkilerini anlayabilirsek geçmişin yaralarını sarmak mümkün olacak.



FETÖ'CÜLERE ALAN AÇILDI



AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: 28 Şubat, başta o dönemin cumhurbaşkanı olmak üzere siyasilerin, inancını yaşayan samimi insanlara karşı yapılan irtica kurgusuyla insanları ötekileştiren, insanları toplumun içerisinde kamplara bölen önemli bir darbeydi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Yasakçı zihniyetlerini hep içlerinde saklasalar da ilk fırsatta özlerine dönmeyi çok iyi biliyorlar. Başörtüsü gibi pek çok yasağı biz kaldırdıkça da Anayasa Mahkemesi'ne gidip itiraz eden CHP'nin zihniyetinde en ufak değişiklik yok. Oradaki tek değişiklik, bir zamanlar 28 Şubat mağduru olduğunu söyleyenlerin gidip CHP'de vekil olması ya da AK Parti nefretiyle 6'lı Masa'da yerini alması. CHP, 28 Şubat sürecinden öyle kolayca sıyrılamaz.