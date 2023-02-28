Tarihe "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın üzerinden 26 yıl geçti. Karanlık süreçte yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar ve yaşanan travmalar hafızalarda canlılığını koruyor.

ERBAKAN'IN ZAFERİYLE BAŞLADI

28 Şubat'a giden süreç, 1995 seçimlerinde, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın sandıktan zaferle çıkmasıyla başladı. 30 Ocak 1997'de Sincan'da düzenlenen Kudüs Gecesi, rejim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Soruşturma üstüne soruşturma açıldı. 2 gün sonra; 15 tank ve 20 zırhlı araç, Sincan sokaklarında boy gösterdi. 28 Şubat 1997'de MGK'dan tarihe "postmodern darbe" olarak geçen 20 maddelik bir bildiri çıktı. Erbakan'a zorla imzalatılan bildiri sonrası Refah Partisi'nin kapatılması için dava açıldı. Erbakan istifa ettirildi akabinde hükümet dağıldı.

BAŞÖRTÜSÜ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

28 Şubat sürecinin en büyük etkinlik alanı, eğitim oldu. 28 Şubat'ta okullara girmek isteyen başörtülü öğrencilere okul kapıları tek tek kapandı. Kız öğrenciler giremedikleri üniversitelerin önlerinde aylarca nöbet tuttular. Hatta üniversitelerde ikna odaları kuruldu ve okula başörtüsüz girmeyeceklerine dair zorla taahhütname imzalatıldı.

ÖĞRENCİ SAYILARI DÜŞTÜ, BAŞARILAR AZALDI

Daha sonra yüzbinlerce vatandaş el ele tutuşarak, dünyanın en büyük sivil toplum eylemini düzenledi. Ülke çapına yayılan eylem sonrası, binlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı. İmam Hatiplerin belini kırmak için katsayı uygulaması getirildi. Uygulamanın başladığı sene okullarda olan öğrenciler mağdur edildi. Sonraki yıllarda da okullardan kaçış devam etti. Öğrenci sayıları düştü, akademik başarılar azaldı.

FİŞLEME, SORUŞTURMA, İŞTEN ÇIKARMA

Darbe sürecinde ülke genelinde 6 milyon kişi fişlendi. 1997-2001 yılları arasında kılık kıyafet nedeniyle; 33 bin 272 öğretmen soruşturuldu, 11 bin öğretmen istifa etti, 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi. 27 vakıf kapatıldı. 281 vali/kaymakam kovuşturmaya uğradı. bin 635 TSK personeli, ordundan atıldı.

EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR

28 Şubat darbesinin ülkeye verdiği toplam zarar, 381 milyar dolar olarak hesaplandı. Onlarca banka batırıldı. Bankalardan 46 milyar dolar hortumlandı. Gayrı safi milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı.

ERDOĞAN'I MAHKUM ETTİLER

O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için hapis cezasına mahkum oldu yetmedi başkanlığı düşürüldü. Darbeye karşı duranların nerdeyse tamamı, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılandı. Darbecilere göre "bin yıl" sürecekti ancak hesaplar tutmadı. Milli irade, demokrasiye sahip çıktı: başörtü ve katsayı sorunu çözüldü. Normalleşme süreci hızla tamamlandı.