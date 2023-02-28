Başkan Erdoğan, Afşin’deki çadır kentte incelemelerde bulundu

Çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var." dedi.