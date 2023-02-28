KADEM’den 28 Şubat postmodern darbesi açıklaması: Tekrar yaşanmaması için unutturmayacağız!

Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin bu yıl 26. yılı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da 28 Şubat'ın yıl dönümünde sosyal medyadan açıklama yayınladı.
"HALA AKLIMDA"
Gümrükçüoğlu yaptığı açıklamada ilk olarak 28 Şubat mağdurlarından söz ederek "Başörtülü olduğu için okula alınmayan, diploma törenine katılamayan, oğlunun yemin törenine katılamayan, kimliğindeki fotoğraf yüzünden tedavi olamayan, işinden atılan kadınlar hala aklımda. İkna odalarının karanlığı, başörtüsünün üzerine takılan perukların kokusu da..." dedi.
"TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ"
Sözlerine devam eden Gümrükçüoğlu, "Hayalleri yok sayarak yüzbinlerce insanı uzun bir bekleyişe mahkum eden sistematik zorbalık, hepimizin ruhunda derin yaralar açtı. İhlal edilen insan haklarını, gasp edilen hayalleri, kaybolan yılları 'Bir An Bile' unutmadık ve tekrar yaşanmaması için unutturmayacağız. #28Subat" ifadelerini kullandı.
"28 ŞUBATI UNUTTURMAMAK GELECEK NESİLLERE BORCUMUZDUR"
KADEM'in sosyal medya hesabından da 28 Şubat postmodern darbesi hakkında bir paylaşım yapıldı. KADEM, 28 Şubat'a dair bir "Böyle Daha Güzelsin" adlı sergiye davet ederek şu açıklamayı yaptı:
28 Şubat, inanç ve düşünce özgürlüğüne vurulmuş ağır bir DARBE, demokrasi ve insan hakkı ihlalidir. Bu süreçte, başörtülü kadınlar okullara ve kamu kurumlarına alınmamış, memuriyetten ve hatta özel sektördeki işlerinden atılmıştır. Binlerce insan kıyafeti, siyasi görüşü, yaşam tarzı gibi sebeplerle fişlenmiş, kamusal hayattan dışlanmış, mağdur edilmiştir. Milleti ayrıştıran, toplumun birliğini bozan bu nefret suçunu ve faillerini asla unutmayacağız… 28 Şubatı unutturmamak gelecek nesillere borcumuzdur. Birbirinden değerli sanatçıların 28 Şubat dönemine yönelik hislerini yansıtarak oluşturduğu Böyle Daha Güzelsin sergisini web sayfamızdan çevrimiçi olarak ziyaret edebilirsiniz. http://boyledahaguzelsin.com