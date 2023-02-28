KADEM’den 28 Şubat postmodern darbesi açıklaması: Tekrar yaşanmaması için unutturmayacağız!

28 Şubat, inanç ve düşünce özgürlüğüne vurulmuş ağır bir DARBE, demokrasi ve insan hakkı ihlalidir. Bu süreçte, başörtülü kadınlar okullara ve kamu kurumlarına alınmamış, memuriyetten ve hatta özel sektördeki işlerinden atılmıştır. Binlerce insan kıyafeti, siyasi görüşü, yaşam tarzı gibi sebeplerle fişlenmiş, kamusal hayattan dışlanmış, mağdur edilmiştir. Milleti ayrıştıran, toplumun birliğini bozan bu nefret suçunu ve faillerini asla unutmayacağız… 28 Şubatı unutturmamak gelecek nesillere borcumuzdur. Birbirinden değerli sanatçıların 28 Şubat dönemine yönelik hislerini yansıtarak oluşturduğu Böyle Daha Güzelsin sergisini web sayfamızdan çevrimiçi olarak ziyaret edebilirsiniz. http://boyledahaguzelsin.com