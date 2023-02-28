Kıbrıs’ın deprem gerçeğini masaya yatırdılar... Paniğe de rehavete de yer yok

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner ile aynı zamanda KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı da olan Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Atalar, adanın taşıdığı deprem riskini değerlendirirken alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar için de yol haritası oluşturdu.
Uzmanlar, en kısa sürede YDÜ'de deprem gündemini merkezine alacak önemli bilimsel etkinlikler düzenleyeceklerini de vurguladı. Bu etkinliklerin ilki, 8 Mart'ta İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "KKTC'de Deprem Riski ve Yapılması Gerekenler" çalıştayı olacak. Akademisyenler, oda ve birlik başkanları ile deprem uzmanlarını bir araya getirecek olan çalıştayın ardından 18-22 Ekim tarihleri arasında ise başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş'un yapacağı "Uluslararası Deprem Tehlikesi ve Akdeniz'in Deprem Riski Kongresi"nin ikincisi düzenlenecek.
YDÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner, "Aktif fay haritasında Hatay'dan güneybatıya uzanan bir fay var. Doğuda yer alan bu fay, Kıbrıs'ın 200 kilometre uzağında geçerek, adanın güneyinde karaya 50 kilometre yaklaşıyor. Adanın güneyinde hilal şeklinde ilerleyen bu fayda meydana gelecek depremlerin Kıbrıs'ta büyük bir yıkım yaratma ihtimali az. Bu fay hattında meydana gelecek depremler, Kıbrıs'ta hissedilebilir. Eğer şiddetli ise yıkım da yapabilir ancak bu fayın, ada genelinde en fazla 6.8, KKTC'de ise en fazla 4 büyüklüğünde deprem üretmesini bekliyorum" dedi.