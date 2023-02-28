Kıbrıs’ın deprem gerçeğini masaya yatırdılar... Paniğe de rehavete de yer yok

YDÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner, "Aktif fay haritasında Hatay'dan güneybatıya uzanan bir fay var. Doğuda yer alan bu fay, Kıbrıs'ın 200 kilometre uzağında geçerek, adanın güneyinde karaya 50 kilometre yaklaşıyor. Adanın güneyinde hilal şeklinde ilerleyen bu fayda meydana gelecek depremlerin Kıbrıs'ta büyük bir yıkım yaratma ihtimali az. Bu fay hattında meydana gelecek depremler, Kıbrıs'ta hissedilebilir. Eğer şiddetli ise yıkım da yapabilir ancak bu fayın, ada genelinde en fazla 6.8, KKTC'de ise en fazla 4 büyüklüğünde deprem üretmesini bekliyorum" dedi.