Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa’da

Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Şanlıurfa Valiliği; "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem nedeniyle Şanlıurfa'ya geldi. Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, Valimiz Salih Ayhan ve paydaşlarımızın katılımıyla; Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığımız toplantıda sahadaki çalışmalarımızı değerlendirdik. Şanlıurfa olarak depremin etkisini atlatıyor, normal yaşama dönüyoruz" ifadelerini kullandı.