AK Parti Grup Toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı

"ARKADAŞLARIMIZDAN DA BU DEPREMDE VEFAT EDENLER OLDU"

Başkan Erdoğan ise AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Depremde hayatını yitiren, yakınlarını kaybeden, yaralanan her bir insanımızın kalbimizde ayrı bir yeri var. Arkadaşlarımızdan da bu depremde vefat edenler oldu.