Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
Giriş Tarihi: 1.3.2023 22:36

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı.

AA
AK Parti’de 5 il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA